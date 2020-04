Na Elišku Bučkovou dopadl stesk po nejbližších. Modelka svěřila, co jí teď pomáhá

Modelku utěšilo požehnání papeže Františka. Herminapress

„Včera jsem měla takovou, nechci říct, že depresivní náladu, ale hodně tesknou, protože už je to dlouhé a chybí mi pochopitelně moje rodina,“ vypráví bývalá vítězka České Miss. Někdo se snaží odreagovat filmem, seriálem, poslechem hudby nebo krátkou procházkou na čerstvém vzduchu. Brunetku ale potěšilo něco docela jiného. Útěchu našla v nejvyšším představiteli katolické církve.

„Musím říct, že mi obrovsky pomohla jedna věc, a to že jsem si opět pustila mimořádné požehnání z Vatikánu papeže Františka. Má to obrovskou sílu, je to jako infuze v nemocnici. Fakt naprostá bomba,“ říká Eliška.

Papež František má dokonce svůj vlastní instagramový profil

Bývalá přítelkyně rybáře Jakuba Vágnera (38) je k víře vedená odmalička. Ve své rodné Strážnici se modelka dodnes zapojuje do církevních akcí. O Vánocích si zazpívala v kostelním sboru a byla součástí živého betlému. ■