Linda Lusardi s manželem Samuelem Kanem Profimedia.cz

Herečka, moderátorka a někdejší dívka ze strany tři britského bulvárního deníku The Sun, jednašedesátiletá Linda Lusardi, a její manžel Samuel Kane patří k víc než 38 tisícům Britů nakažených koronavirem (údaj ze soboty 4. dubna). V nemocnici Lusardi strávila deset dní, nyní už je v domácím léčení. S deníkem The Sun se manželé podělili o své zkušenosti.

V případě Lindy nemoc udeřila s větší razancí než u jejího manžela, který fanoušky pravidelně informoval o zdravotním stavu své ženy. Před převozem do nemocnice byla dle svých slov zoufalá. „Došlo to do fáze, kdy jsme se oba modlili, abychom se už neprobudili, bylo to zlé,“ svěřila. „Podívali jsme se na sebe a řekli si, že už nemůžeme,“ doplnil její manžel. Kane se domnívá, že virus chytil na obchodní schůzce a manželka se doma nakazila od něj.

Ambulanci zavolal jejich dvacetiletý syn Jack. „Ležela jsem na posteli, s paží přes obličej a v hlavě mi běželo, že umírám, konec, cítila jsem, jak se ztrácím,“ popsala Lusardi svou zkušenost. Z nejhoršího je snad venku.

Dcera Lucy pak na sociální síti děkovala lékařům za jejich péči o rodiče. „Osobně chci poděkovat všem skvělým zdravotníkům, kteří uzdravili mého úžasného tátu, pečují o moji krásnou maminku a pomáhají jí zotavit se z toho hrozného viru. Jste neuvěřitelní, děkuji z celého srdce,“ vzkázala. ■