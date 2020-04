Britney Spears motivuje fanoušky v karanténě ke cvičení: Už nemám břišáky jako dřív, přiznala zpěvačka

Britney Spears Profimedia.cz

„Moje břišáky už nejsou, co bývaly, takže vám chci ukázat, co dělám, abych to zlepšila,“ napsala k videu v Instastories. „Snažím se zůstat aktivní a neklesat na duchu,“ doplnila a připomněla sledujícím, aby byli opatrní, pokud budou cvičit venku, a brali v potaz bezpečnostní opatření.

Britney možná nemá takové břišáky, jak mívala, ale její bříško je stále ploché a figuru má skvělou. Zpěvačka občas cvičí tak intenzivně, že si ublíží. Při svém nedávném tanečním tréninku si chudák Britney zlomila nohu. Videem, na kterém je slyšet bolestivé křupnutí, se tehdy také pochlubila na sociální síti. Na nějakou dobu pak skončila s nohou v sádře, ale jak je vidět, rychle se dostala zpátky do formy. ■