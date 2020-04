Marek Dědík se v karanténě nenudí. Super.cz

Ještě než se z něj stane dvojnásobný otec, užívá si pohodu s manželkou a synem u své maminky. A protože většinou pobývá na zahradě, kde nikdo jiný kromě rodiny není, může i sundat roušku. A karanténu pojal jako menší dovolenou. Pro fanoušky Super.cz si připravil i menší taneční lekci.

„Právě jsem venku na zahradě se svou fenečkou Miou. Mám dovolenou, jen se válím, jím, spím a hraji si se svým synem. Občas si zajdu zaběhat, ale pojal jsem to spíš tímhle tím způsobem, že mám opravdu dovolenou,“ řekl Super.cz Dědík, kterému prý nevadí, že bude kvůli opatřením proti šíření koronaviru chybět u porodu. Ani v karanténě nepřestal tančit.

„Připravil jsem si pro vás takový malý taneček. Je to jive, nic složitýho, můžete si ho zatancovat kdykoliv, kdekoliv a na jakýkoliv song. Přidala se i maminka, u které zrovna teď trávíme čas. Maminka vyvařuje, takže já z karantény vyjdu těžší, ale to mi vůbec nevadí. Takže nezapomeňte, společně to všichni dáme,“ vzkázal čtenářům optimisticky naladěný Dědík. ■