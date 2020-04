Proč skončila v Modrém kódu? Herečka už nechtěla trávit tolik času v nemocnici

Marika Procházková se rozloučila se svou seriálovou rolí. Foto: archiv FTV Prima

„Upřímně řečeno, já už jsem nechtěla trávit tolik času v nemocnici, protože si to nosím domů, neumím to dělat jen technicky. A stonala mi i babička, takže jsem hodně času trávila i v opravdové nemocnici,“ uvedla jako hlavní důvod k ukončení působení v seriálu sympatická herečka. Scenáristé nechali její postavu odjet pryč z Rubavy, ale jak každý herec moc dobře ví, každá role, která v seriálu neumře, se může v budoucnu vrátit.

Na posledním natáčení Procházkové se s ní rozloučila řada kolegů. „Musím odchod Mariky brát s humorem, protože nic jiného mi nezbývá. Pro mě to ale není ani konec Vali v seriálu, a není to samozřejmě ani konec našeho přátelství, tím to naopak všechno začíná,“ řekla Sabina Laurinová. Ani Ondřej Rychlý to neprožíval. „Protože vím, že Mariku budu potkávat v divadelním prostředí, je to moje kamarádka. Ale je mi to samozřejmě líto, protože Marika patří mezi nejpozitivnější lidi tady na place,“ uvedl. ■