Monika Štiková se vyjádřila k porodu své dcery Ornelly: Neuvěříte, co prohlásila!

Jak se Monika Štiková vyjářila k porodu své dcery Ornelly? Foto: Instagram M. Štikové

Kdo by čekal, že Monika Štiková (47) pogratuluje aspoň přes sociální sítě svojí dceři Ornelle Koktové (27) k narození druhého potomka, syna Svena , byl by opravdu hodně velký optimista. Rodinné vztahy zůstávají na bodu mrazu.

To, že Ornella porodila, Monika samozřejmě zaznamenala. Ovšem reagovala pouze na to, že její dcera rodila císařským řezem. Nezdálo se jí to jako důvod k palcovým titulkům.

"Navrhuji všem rozhořčeným slípkám a mimoňům s IQ tykve, aby napsali prezidentovi Zemanovi, aby udělil Ornelle řád za hrdinství... Protože žádná jiná žena na světě nerodí císařem a žádná to nemůže zvládnout sama a ty tři hodiny na JIP, což je běžná praxe po císařském řezu, je prostě hrdinství," komentovala ironicky.

"Jo a ještě pro upřesnění. Já tam byla tři dny. Protože mi šlo opravdu o život. A nikomu to necpu," dodala ještě čerstvá dvojnásobná babička. ■