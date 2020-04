Tohle dojme i citově ploché jedince. Chinaski vystoupili jen pro jednoho člověka, který na jejich koncert nemůže

Koncert pro jednoho v podání kapely Chinaski.

„My jsme zažili neuvěřitelné koncerty, hráli jsme v Hollywoodu pod palmami, ve vězení, na sjezdovce, v podpalubí, ale koncert pro jednoho člověka jsme zatím nedělali. A bylo to bezvadný, moc nás to bavilo,“ řekl po skončení zatím posledního Koncertu pro jednoho frontman Chinaski Michal Malátný.

Cystická fibróza je vzácné a dědičné onemocnění, nejvíce napadá dýchací a trávicí ústrojí. Dospělí pacienti se mnohdy potýkají se spoustou zdravotních problémů a omezení. Často jsou závislí na podpoře rodiny a blízkých. „Aby měl pacient co nejlepší kondici, musí několikrát denně inhalovat a brát nejrůznější prášky. To mu umožní žít co nejdelší dobu. Jakákoliv návštěva míst s vyšší koncentrací lidí jej ohrožuje na životě. Proto jsme rádi, že jim projektem Koncert pro jednoho můžeme zprostředkovat životní zážitky,“ říká za Klub CF ředitelka Simona Zábranská a aktuálně doplňuje, že omezení, kterými se nyní kvůli koronavirové pandemii musí řídit lidé po celé zemi, velmi připomínají standardní doporučení pro jejich pacienty. „Běžně je jim doporučováno nosit roušky ve zdravotnických zařízeních a na místech se zvýšeným výskytem lidí. Pokud se dostanou do kontaktu se stejně nemocným, musí dodržovat dvoumetrový odstup. Kapesní desinfekce je běžnou součástí pohybu mimo domov,“ vysvětluje.

V České republice žije přes 660 lidí trpících tímto genetickým onemocněním, kteří kvůli své nemoci běžně nezažívají atmosféru koncertu v klubu či sportovní hale. Díky tomuto projektu si může několik těchto pacientů zvolit své oblíbené interprety, kteří pro ně vystoupí v soukromí. Do projektu se kromě Chinaski zapojil písničkář Tomáš Klus či folková kapela Devítka. ■