Členky Pussycat Dolls si stěžují na kritiku, že jsou až příliš sexy: U chlapů vám to nevadí, ale nám říkáte prostitutky

Členky skupiny Pussycat Dolls, která v loňském roce ohlásila comeback, se v rámci proma singlu React rozpovídaly o dvojích standardech, co se týče sexappealu. Zpěvačky si postěžovaly, že jsou kritizovány za sexy kostýmy a choreografie, zatímco když se při tanci svlékají muži, nikdo nic nenamítá.

„Občas mi někdo řekne, že bych jako žena neměla být tak vyzývavá, ale posílám je někam. Vemte si třeba film Bez kalhot, všichni ho milují, ale když se začne při tanci svlékat žena, hned jí nadávají, že je prostitutka. Nemusím nikomu nic dokazovat, ale mám právo se cítít sexy i v devadesáti,“ nechala se slyšet Ashley Roberts (38).

Právě Roberts se nedávno svěřila, že jí někdo dokonce poradil, aby se oblékala na svůj věk. Kritika přišla poté, co si stovky televizních diváků stěžovaly na jejich vystoupení v pořadu X Factor. Až „příliš erotické“ přišlo jejich vystoupení i divákům pořadu The One Show, kde předvedly neméně žhavou show.

S výrokem své kolegyně souhlasí i Nicole Scherzinger (41): „Pocit, že jste sexy vychází z vašeho sebevědomí. Chtěly jsme inspirovat ostatní ženy, aby se tak také cítily. Je v tom velká síla, když jste samy sebou. Ženská síla nespočívá v tom, že se navzájem kritizujeme a haníme, ale v tom, že podporujeme jedna druhou,“ uvedla zpěvačka. ■