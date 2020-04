Jak si užít romantické rande v karanténě? Míša Maurerová má osvědčený tip pro každého rodiče

V bytě si prý s partnerem zajde do kina i na procházku. Foto: Instagram M.Maurerové

„Tak jsme se s mým klukem dohodli, že “Corona necorona” musíme makat na našem pandemií zkoušeném vztahu. Takže jsme uklidili děti, hračky, byt a jídlo a dali jsme si rande ve vyklizeném jídelním koutu,“ vypráví herečka na svém instagramovém profilu.

Protože si nemohou vyrazit za kulturou a zábavou ven, vymýšlí náhradní program z pohodlí domova. „Po skleničce dobrého vína v kuchyni mě pozval do kina v obýváku. Po procházce sprchovým koutem jsme to zakončili filosofickou diskuzí v ložnici. Bylo to neskutečně romantický. Zítra máme sraz v komoře, odkud vyrazíme společně na dobrodružnou výpravu do lednice. Vyvíjí se to slibně,“ vtipkuje bývalá hvězda seriálu Ulice, kde ztvárnila ztřeštěnou kadeřnici Digi.

Fanoušci si chválí nejen to, že herečce podle snímku láska za časů korony prospívá, ale že jim dala i skvělý a zábavný tip na rande. ■