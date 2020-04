Ještě když to šlo vyrazila do salonu: Kde všude se půvabná herečka nechala potetovat?

Herečka se nechala tetovat. Foto: Super.cz/archiv V. Chaloupkové

Herečka Vanda Chaloupková (28) se rozhodla ozdobit své tělo. Půvabná brunetka, která se pravidelně objevuje na obrazovce v seriálu Modrý kód, si nechala udělat nové tetování. Co si nechala na svou kůži namalovat?

„S mou kamarádkou Ivou Pazderkovou jsme moc chtěly mít stejné tetování jako symbol našeho přátelství. Celý večer jsme vymýšlely, co máme my dvě společného a zároveň aby nové tetování hezky vypadalo,“ sdělila nám Vanda. Po hodinách dlouhého přemýšlení byl nápad na světě.

„Ivu napadlo slovo VIVA. Je to spojení našich jmen a zároveň to znamená slovo živý. Já si ho nechala vytetovat na předloktí a Iva na zápěstí,“ dozvěděli jsme se vzápětí. „Iva objevila skvělého tatéra Michala Feuermanna, který si říká Formytattoo. Jeho práce mě zaujala, a tak jsme se na další návštěvu objednaly společně. Nechaly jsme si vytvořit nejen friendship tetování, ale taky několik samostatných,“ prozradila nám půvabná herečka, která se pak nechala tetovat i na noze.

„Michal je specifický svou prací pouze s jednou jehlou, takže linie jsou velmi tenké a decentní. Taky je to snad jediný tatér, co znám, co nemá žádné tetování,“ dodala závěrem herečka. ■