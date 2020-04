Před pár dny přivedla na svět dalšího potomka: Jak zvládá zpěvačka Victoria roli trojnásobné mámy?

Victoria se raduje z třetího potomka. Foto: instagram Victorie

Už přes týden jí dělá doma radost nový přírůstek . Zpěvačka Victoria (36) se v lednu odstěhovala do Turecka, kde její manžel aktuálně pracuje, a v novém domově přivedla na svět své třetí dítě, chlapečka Zacharyho. Doma má ještě syna Davida a mladší dcerku Annabelle.

Půvabná zpěvačka s českými kořeny svěřila, jak roli trojnásobné maminky zvládá: čas s dětmi si užívá.

„Včera jsem si uvědomila, jak Annabellka roste jako z vody. Je strašně vtipná a říká věci tak narovinu, že občas nestíháme odpovědět. A David to je náš ajťák, je mu deset a rozumí počítačům víc než já,“ uvedla zpěvačka, jež na sociální síť přidala fotku, jak češe dceru a v náručí drží své několikadenní miminko. „Jsem ráda, že můžu trávit čas s rodinou, protože je to svatá pravda...strašně to utíká,“ dodala Victoria. ■