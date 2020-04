S těhotenským bříškem si vyzkoušela roli modelky: Takhle to Kristýně Leichtové slušelo

Kristýna Leichtová předvedla těhotenskou módu. Foto: Emily Maiová/Taletimoda (3x)

Kristýna Leichtová rozšiřuje rodinu s šéfem činohry Národního divadla moravskoslezského Vojtěchem Štěpánkem. Mrzí ji ovšem, že v současné době nemohou být tatínkové u porodu. Na to upozornila i ve svém instagramovém postu.

Nyní se Kristýna předvedla jako modelka, když se svým fanouškům, a hlavně fanynkám, rozhodla předvést těhotenskou a kojící módu, která jí vyhovuje. Pochvalovala si kousky od české firmy objednané přes internet, které jsou nejen pohodlné, ale mají i různé vychytávky.

"S Dorotkou jsem měla na podzim problém, jelikož jsem nevěděla, do čeho se obléknout, abych ji mohla pohodlně nakojit, nemusela vyhrnovat všechny vrstvy, nebo aby mi nefoukalo na krk a vůbec celej hrudník. No a hurá! Řešení existuje! Tohle oblečení má nenápadný zipy na kojení, kapsy, kapuce, roláčky, je to natahovací, je v tom teplo a je to krásný," je spokojená budoucí dvojnásobná maminka. ■