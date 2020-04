Vystačí si se svými holkami a ven nemusí: Noid nový klip točil na zahradě, hraje mu v něm krásná partnerka

Václav Noid Bárta - Divnej karneval

"Byla to hodně rychlá akce. Jeden večer mi táta poslal krásný text, další jsem složil hudbu, nahrál to a nazpíval, a večer už jsme točili s Eliškou klip u nás na zahradě. Udělali jsme mystickou atmosféru světly a kouřostrojem a bylo to. Pak jsem to nastříhal a nabarvil, zasadil s Terezkou hrášek a pátý den od chvíle, co jsem ten text dostal, měl klip premiéru na mém kanále," osvětlil Super.cz proces vzniku videoklipu k písni Divnej karneval.

Doma se Vašek nenudí. "Karanténu zvládáme dobře, opravdu nikam až na výjimky nechodíme. Já akorát každý pátek s Ivou Pazderkovou (40) vysílám živě z Hudebního divadla v Karlíně. Jinak si užívám rodinný život a všechny svoje holky. A projektů mám i ve studiu dost. Složil jsem další píseň pro Nikolase Paula, což je mladý nadějný zpěvák, kterého produkuju. A v plánu jsou i další písničky pro moje kolegy," vypočítal. ■