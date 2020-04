Patrik Hartl Michaela Feuereislová

Nouze prý nebude o zábavu, a ani o nahotu. Právě ta mu během filmování trochu činila potíž, jak přiznal během online talk show ve svém domovském divadle Studio DVA, když zodpovídal divácký dotaz, zda se během natáčení milostných scén směje. Hartlův smích, výrazný a mimořádně nakažlivý, je totiž pověstný.

„Směju se, když předvádím, co mají dělat,“ řekl. „Ale jinak se velice stydím, až jsem tím byl zasažený, že se mi obtížně komunikuje s herečkami, které jsou nahaté. Nevím, kam se mám dívat, pořád jsem je prosil, ať si ‚tam‘ něco položí, abych mohl normálně mluvit. Takže pro mě to bylo choulostivé a netěšil jsem se na to, protože jsem měl stres z toho, že uvidím něco, co nemám,“ přiznal.

Práci na filmu teď věnuje svou energii, fanoušky ale potěší, že v hlavě už má námět na novou knihu. A myslí i na divadlo. Nová hra Lovci bobrů by měla mít premiéru v létě 2022. Dokonce už je i obsazená, jména ale Hartl neprozradil.

Kromě zmíněného je Patrik Hartl autorem románů Malý pražský erotikon, Okamžiky štěstí a Nejlepší víkend. ■