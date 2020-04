Ornella Koktová je na JIP: Přirozený porod nešel, byl by to hazard se životem, říká

Ornella Koktová Foto: archiv O. Koktové

"Měla jsem po porodu s Quentinkem moc slabou jizvu a moje tělo by ty kontrakce nedalo. Způsobilo by to masivní krvácení, nebo taky rupnutí jizvy. Takže by to byl přímo hazard se životem," prozradila Ornella.

Ornella byla celé těhotenství v péči porodníka Pavla Caldy. "Věděla jsem, že jsem ve skvělých rukou. Pan doktor je vynikající gynekolog, porodník a také genetik," řekla Super.cz Ornella.

Druhého syna Svena Ornella porodila včera 1. dubna. ■