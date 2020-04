Zpátky do minulosti: Backstreet Boys natočili karanténní videoklip ke svému hitu z roku 1999

Backstreet Boys Profimedia.cz

Mnoho velkých festivalů se přesouvá na nové termíny, a tak iHeartRadio pořádá pro Ameriku koncerty z obýváku. A jedním z účinkujících se stala i legendární skupina z devadesátek, která na video přenosu zazpívala svůj slavný hit I Want It That Way.

Každý člen kapely nazpíval svůj part doma a dohromady byl poskládán tento zábavný videoklip, který možná předčí i ten první, který natočili v roce 1999.

Kevinu Richardsonovi (48) ve videu asistují jeho synové Mason a Maxwell a Nick Carter (40) se zapojil i se synem Odinem. Nechybějí samozřejmě ani Brian Littrell (45), AJ McLean (42) a Howie Dorough (46).