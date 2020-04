Karanténa jí ukázala, že čtyři děti jsou víc než dost: Pátý potomek prý pro Kim Kardashian nepřipadá v úvahu

Kim Kardashian s manželem a ratolestmi Profimedia.cz

„Jsem doma se čtyřmi dětmi a něco vám řeknu. Kdybych někdy zatoužila po pátém, v žádném případě to nepřipadá v úvahu. Je to vážně těžké. Opravdu, opravdu těžké,“ nechala se slyšet v talk show The View, v jejímž vysílání se objevila přes webkameru, aby nemusela mezi lidi.

Navzdory tomu, že děti není lehké zabavit, si ale společně strávený čas s rodinou užívá. „Ve skutečnosti se mi to líbí, protože za normálních okolností hodně cestujeme, takže je to skvělé. Utužování rodinných svazků je součástí toho všeho. Chodíme na procházky a viděli jsme snad všechny filmy na světě.“

Kim přiznala, že kromě zabavení dětí jim také pere a vaří. Mimo to se s nimi i učí, a tak v pořadu vzdala hold všem učitelům. „Zaslouží si mnohem víc. Je to těžké s dětmi všechno probrat a naučit je to. Všechno ostatní zkrátka musí jít stranou a vy se zaměříte jenom na děti.“ ■