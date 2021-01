Eliška Bučková má stále problémy s dýcháním. Modelka promluvila o těžším průběhu koronaviru

Eliška Bučková se pořád necítí dobře. Super.cz

"Mám ještě špatné dýchání. Je to měsíc, co jsem vylezla z karantény a stále to není stoprocentní," řekla Super.cz Bučková.

Eliška během nemoci hodně zhubla. "Měla jsem těžší průběh. To, co jsem ale zhubla během covidu, jsem nabrala o svátcích, takže jsem na své váze. Je to nepříjemná nemoc. Jsem relativně mladá, ale nedovedu si představit, že by takový průběh jako jsem měla já, měli rodiče nebo prarodiče," upřesnila na online charitativní akci České Miss Essens, kde společně s dalšími známými tvářemi prodávala své oblečení. Celý výtěžek poputuje nadaci Vize 97.

"Mám tady boxík plný věcí. Jsou to moje oblíbené kousky, věci, které máte ve skříni a nechce se vám jich vzdávat. A když už to opakujete třetí rok, tak je opravdu čas je poslat dál, aby dělaly radost někomu jinému," dodala Bučková. ■