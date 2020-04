Třetí nejkrásnější dívka planety Klára Vavrušková: Díky těmto cvikům vymakala tohle luxusní bříško

Klára Vavrušková Super.cz

Česko-Slovenská Miss 2019 a třetí nejkrásnější dívka planety Země ze světové soutěže Miss Earth Klára Vavrušková (20) se na dobu karantény přesunula z Prahy k rodičům do Kostelce nad Orlicí.

"Vrátila jsem se z Prahy do našeho malého městečka, jsem společně s rodinou. Pokud nemusíme, nevycházíme, maximálně na nákup nebo do přírody, do pole. Snažíme se omezit kontakt s lidmi," řekla Super.cz Klára.

S maminkou a babičkou šijí roušky pro seniory. "Předáváme je na obecním úřadě. Tam ví nejlépe, kde jsou nejvíce potřeba," prozrazuje.

Že je správně zvolenou třetí nejkrásnější dívkou světa na ekologické soutěži Miss Earth, dokazuje i její vztah k přírodě. "Jezdíme hodně do lesa sázet stromky. Je na to nyní čas a je to myslím hodně důležité," vysvětluje.

Nekašle ani na péči o postavu. "Snažím se cvičit. Mám svoji sestavu, které se každý den držím," dodala Klára.

"Chci všem popřát hlavně zdraví. Respektujme nařízení, ať tuhle krizi přečkáme ve zdraví a v pohodě," dodala Česko-Slovenská Miss 2019. ■