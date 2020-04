Tomáš Klus vydává minialbum pěti písní, výtěžek půjde na charitu: Na přebalu je jeho pětičlenná rodina

Tomáš Klus je na přebalu nového minialba s celou rodinou. Foto: archiv Supraphon

„Jsou to takové naše “příZpěvky“ k vlně solidarity a pospolitosti, která nás zalila ruku v ruce s těžkou zkouškou pandemie. Dotýkáme se v nich témat, která jsou, věřím, pojítkem většiny, a já osobně věřím, že z celé situace vyjdeme nejen moudřejší o to, jak porazit neviditelného nepřítele, ale především o to, že spatříme mnoho viditelných přátel a hrdinů v lidech, do kterých bychom to dříve vůbec neřekli. Třeba i sami v sobě. Či v nenáviděném sousedovi, šéfovi s divnými názory, nebo paní pokladní z krámu naproti. Moc doufám, že naše písničky udělají radost doma a díky vaší laskavosti pomůžou tam, kde je to v tuhle chvíli nejvíce zapotřebí,“ míní Klus, který na obal vybral selfie s celou jeho pětičlennou rodinou.

„Neumím šít. Neumím tisknout na 3D tiskárně. Neumím ani moc organizovat věci. Vlastně umím jenom psát písničky. Moje holka šít začala, kdyby měla tiskárnu, tak tiskne a zorganizovala toho hodně i přesto, že mi po osmi letech intenzivního naléhání podlehla a natočila se mnou desku. Karanténní podmínky neumožňují předat se vám jinak, než podomácku, ale vzhledem k tomu čím se snažíme přispět do diskuze, to tak vlastně asi mělo být. Album se jmenuje Pět pohromadě, protože tak jsme a doufáme, že vám přinese radost a potěšení. Děkujeme vám všem za to, jak dobře se nám tu tíživou situaci daří spolu snášet. Kéž se takhle dobře snášíme i ve stavech bez tíže,“ dodal.

Klusovi finanční výtěžek z prodeje věnují na sbírku Nadačního fondu pomoci, která běží na charitativní platformě znesnáze21. Cena za Pět pohromadě bude na Supraphonline.cz od 2. dubna po dalších 21 dní dobrovolná, aby zájemce o nové písničky motivovala k částkám, kterými by chtěli podpořit dobrovolníky ve sbírce s názvem Laskavost plodí laskavost, jejímž partnerem je Nadace Karla Janečka a její projekt Laskavost.cz. ■