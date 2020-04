Hvězdy Super drbny a O.C. se stanou podruhé rodiči: Krásná herečka je těhotná!

Leighton Meester a Adam Brody čekají druhé dítě. Profimedia.cz

Seznámili se při natáčení filmu Dcera nejlepšího kamaráda v roce 2011, ale své soukromí si bedlivě střeží. Především Meester je ve sdílení věcí velmi opatrná, jak prozradil před nedávnem Brody časopisu GQ.

„Je v tom důslednější než já. Ne že bych vyhledával publicitu, ale když si vedle mě sednete v metru, řeknu vám všechno,“ nechal se slyšet seriálový sympaťák.

„Nevymetáme akce, nestojíme o přehnanou pozornost. Není na ní nic špatného, jen nám to takhle vyhovuje,“ doplnil. A na adresu otcovství řekl: „Je to skvělé úplně ve všem. Máte na všechno nový pohled. Najednou se máte na co soustředit, a to na něco, co je mnohem důležitější než vy.“ ■