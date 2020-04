Můj pohled na svět se změnil, řekla Kylie Minogue (51) o prodělané rakovině, která ji připravila o možnost mít děti

Kylie Minogue Profimedia.cz

Už je tomu 14 let, kdy doktoři sdělili zpěvačce Kylie Minogue (51), že je z rakoviny prsu vyléčená. O tom, jaké změny to pro ni v životě znamenalo, se rozpovídala v rozhovoru pro WHO magazine.

Šokující diagnózu se dozvěděla ve svých 36 letech a dodnes je pro ni těžké se o ní bavit: „Stále je to pro mě velice obtížná otázka k zodpovězení, ale rakovina změnila mnoho věcí nastálo a některé věci se nezměnily ani trochu,“ uvedla Kylie.

„Můj pohled na svět se změnil, ale cíle zůstaly z větší části stejné. Stala jsem se mnohem vášnivější vůči lidem a věcem, které jsem milovala, ale život, jaký jsem do té doby znala, byl na chvíli pozastaven.“

Zpěvačka se snažila zůstat pozitivní, ale i ji ovládaly emoce a byly to pro ni těžké časy. Pokud by sama celé období nemoci a léčby měla shrnout do jedné věty, zněla by takto: "Výzkum, zkoušky, tlukot srdce, ztráta, pokrok, láska a naděje."

Kylie prodělala částečnou mastektomii, prošla si ozařováním i chemoterapií a s podporou rodiny a fanoušků se z nemoci dostala o rok později, kdy jí doktoři řekli, že je její tělo bez rakoviny.

V roce 2019 uvedla pro Sunday Times Style, že několikrát přemýšlela nad tím, jaký by byl její život, kdyby měla dítě, o tuto možnost ji rakovina totiž připravila. „Lhala bych, kdybych řekla, že tady necítím žádný smutek, ale nechci se v tom utopit. Samozřejmě jsem na tím, jaké by to bylo, kdybych byla matkou a mohla se podívat svým potomkům do očí, přemýšlela, ale tvůj osud je tvůj osud.“ ■