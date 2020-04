Rodinka Sandry Pospíšilové se brzy rozroste: Moderátorka je podruhé těhotná

Moderátorka se pochlubila krásnou zprávou. Foto: archiv S.Pospíšilové

„Ano, čekám miminko. Moc se s Pavlem těšíme. Přáli jsme si, aby nám to po svatbě vyšlo,“ potvrdila Sandra. Na moderátorce už rostoucí bříško začíná být vidět, a tak novinku oznámila i vedení televize. Půvabná blondýnka by měla být brzy vidět také na obrazovkách nové stanice CNN Prima News.

„Počáteční nevolnosti se mi naštěstí vyhynuly, ale bříško roste, a tak nezbývá než se o tuhle novinku podělit. Co to bude, zatím nevíme, ale říct si to necháme,“ svěřila šťastná Sandra. Jak dlouho bude na obrazovkách, prozradí v nejbližších dnech, svůj požehnaný stav si ale naprosto užívá. „S Emilkou jsem byla v práci skoro až do devátého měsíce, a i tentokrát bych ráda pracovala, jak nejdéle to bude možné,“ dodala moderátorka a pochlubila se snímkem ultrazvuku. ■