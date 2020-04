Zpět na obrazovce: Aleš Cibulka se opět objevil před televizní kamerou. Na jakou nabídku kývnul?

Aleš Cibulka si zahrál před televizní kamerou. Foto: archiv FTV Prima

„Je to vtipné, ale nabídku zahrát si v Modrém kódu jsem dostal třikrát. Poprvé to byl muž na vozíku, podruhé muž po liposukci (to mě moc potěšilo, muž před liposukcí by byl horší), ale bohužel nikdy jsem neměl volné termíny. Až napotřetí to klaplo,“ svěřil Cibulka.

„Hraji tatínka jedné z pacientek, která si na lyžařském zájezdu způsobí úraz a on se spolu se svou ženou rozhodne to řešit. Je to postava záporná, ten otec je vyložený sebestředný blb. Proto mě to moc bavilo,“ prozradil moderátor, který sám naštěstí zkušenosti s bolestivým zraněním nemá a urgentní příjem také nikdy vyhledat nemusel.

Natáčení seriálu se zúčastnil už před obdobím karantény, i tu ale nyní tráví prací. „Připravuji už potřinácté tradiční Cibulkův kalendář pro pamětníky, spolu s psychiatrem Radkinem Honzákem a publicistkou Agátou Pilátovou připravujeme druhý díl bestselleru z řady Destigmatizace. První díl byl o vyhoření, ten druhý o panické atace,“ uvedl moderátor.

„A kromě toho se snažím stále živě vysílat své pořady Tobogan a Kolotoč na vlnách Dvojky Českého rozhlasu. Byť v bojových dezinfekčních podmínkách, ale jedeme dál! A posluchači to oceňují, že jsme s nimi,“ prozradil Cibulka, který se těší až opatření skončí. „Sundám si roušku a zhluboka se nadechnu. A užiji si té chvíle, kdy se mi přestanou mlžit brýle!“ dodal. ■