Kvůli pandemii se ruší další velká show. Popové královny Absolonová, Farna, Machálková a Urbánková mají utrum

Na Ilonu Csákovou (49), Leonu Machálkovou (52), Naďu Urbánkovou (80), Moniku Absolonovou (43), Ewu Farnou (26), Markétu Konvičkovou (25) a Hanu Holišovou (39) si budou muset diváci bohužel počkat.

„Jubilejní show Královny popu nemůžeme 17. června uskutečnit. Omezení v souvislosti s onemocněním Covid-19 se naší umělecké branže týká nejméně do Velikonoc včetně, velmi pravděpodobně ale spíš do května, možná déle. Nikdo teď neví, zda bude možné koncert pro 1000 diváků uskutečnit už v červnu, nebo později,“ uvedl ve svém vyjádření zjevně zklamaný producent.

„Královny popu nejsou tím typem koncertu, na který se zpěváci dostaví s kytarou a může se začít. Přípravy trvají měsíce, rozepisují se aranžmá, vyrábí se dekorace a projekce, týdny před show se tvoří choreografie, zkouší se s orchestrem. Nic z toho nyní není možné a nikdo neví, zda by to bylo možné za měsíc nebo za dva. Program tohoto typu nelze spíchnout horkou jehlou za dva týdny, to nebylo mým zvykem nikdy za 28 let, co jsem v showbyznysu,“ píše.

Organizátoři měli právě začít s přípravami show, což situace neumožňuje. „Z pohledu producenta je taková situace velmi riskantní a bylo by nezodpovědné před skutečností zavírat oči. Věřte, že rozhodnutí jubilejní koncert odložit je pro mě bolestivé nejenom finančně, ale především proto, že se jedná o moji vlajkovou loď, o projekt, který mne nejvíce etabloval v populární hudbě a má velkou diváckou důvěru: byl vyprodaný za jeden jediný den. Nechceme diváky zklamat, nechceme je o zážitek připravit. Královny popu jsou navíc jedním z posledních existujících eventů, kde se sešli lidi z naší branže a živě oslavili odkaz generací hudebníků před námi,“ dodává Janis Sidovský, který věří, že se koncert nakonec uskuteční. ■