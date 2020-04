Na klavír hraje odmalička: Poslechněte si, jak to v těchto dnech zní u Gabriely Partyšové

Gabriela Partyšová umí překvapit. Video: Gabriela Partyšová

Tento týden Gabriela Partyšová (41) nevysílala Snídani s Novou. Moderátorka si užívá zaslouženého odpočinku poté, co s kolegou Pavlem Svobodou museli v ranním pořadu zastoupit i za kolegy, kteří byli v karanténě.

Gabriela je ale velmi činorodý člověk a dlouho nevydrží sedět s rukama v klíně. Snaží se zabavit vycházkami do přírody, se synem Kristiánem hraje stolní tenis a věnuje se také hře na piano.

Málokdo ví, že Gábina odmalička hraje na klavír. „Hrála jsem od svých čtyř let. Odmalička jsem chodila do hudební nauky a zpěvu, takže umím na piano hrát i z not. Na humanitním gymnáziu jsem studovala dějiny hudby,“ vzpomíná Partyšová, která svou kariéru rozjížděla původně jako popová zpěvačka.

Ke klavíru se vrací vždy s několikaletými pauzami, v období pandemie k němu usedá z toho důvodu, aby nalezla vnitřní klid. „Je to můj největší relax, když jsem doma,“ říká Gábina, která videa se svou hrou na piano umísťuje i na sociální síť Instagram a snaží se tak předávat dobrou náladu svým fanouškům. ■