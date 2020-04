Kvůli práci musela moderátorka zhubnout 6 kilo: Teď o ni nechce přijít a takhle dře

Andrea Antony a její domácí posilování Video: Andrea Antony

„Řekli mi, že jestli chci moderovat a zastoupit na dobu neurčitou Laďku Něrgešovou, tak musím zhubnout. Brala jsem to tak, jako by mi třeba řekli, že je nutné se naučit anglicky, abych byla povýšená. Tak jsem se do toho pustila,“ řekla tenkrát Super.cz Andrea, která nyní na moderuje pořad Divošky. Tenkrát dostala dolů šest kilo tuku, což je v přepočtu 24 kostek másla.

A od té doby si nízkou váhu drží. A tvrdě dře i nyní v době, kdy jsou zavřená fitness centra a tělocvičny, kam pravidelně chodila na drsné kruhové tréninky. Moderátorka ukázala, jak doma denně dře. Díky tomu se bude v létě předvádět v plavkách opět se štíhlou figurou. ■