Sexy zpěvačka z Pussycat Dolls dráždí muže ve vykrojeném body

Nicole Scherzinger Profimedia.cz

Na svůj instagramový účet vyvěsila sexy snímek v body s leopardím vzorem, které má tak vykrojené strany, že pokud by nebyla fotka oříznutá, nejspíš by Nicole ukázala i to, co nechce. Fotku evidentně vylovila z archivu, aby upoutala pozornost na to, že se celý den bude věnovat dotazům fanoušků na profilu skupiny Pussycat Dolls.

S přítelem během karantény dál makají na svých vypracovaných tělech. Na Instagram přidali i svůj tip na cvičení ve dvojici a je vidět, že jim to pěkně klape.

Najdou si čas i na zábavu a nainstalovali si aplikaci TikTok, kde se nyní většina celebrit baví v rámci různých tanečních výzev, jež kolují světem sociálních sítí.