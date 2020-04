Na koronavirus pozitivně testovaný britský herec popsal svůj zdravotní stav po 14 dnech karantény

Idris Elba s manželkou Sabrinou Dhowre Profimedia.cz

Karanténu Elba tráví v Novém Mexiku, kde v době testování natáčel nový film. Do izolace šel i s manželkou Sabrinou Dhowre.

„Jak to jde, lidi? Jen jsem vám chtěl říct, jak jsem na tom. Oba jsme v pohodě, bez symptomů. Máme za sebou karanténu, ale jsme tady zaseklí v nejistotě. Nemůžeme se vrátit domů, musíme tady chvíli pobýt, ale kromě tady toho jsme OK a vděční, že to nejhorší pravděpodobně máme za sebou,“ svěřil herec.

„Je to divné, protože moc neposedím, Sabrina už vůbec ne. Myslím, že to snáší hůř než já a začíná mít ponorkovou nemoc. Ale oba jsme v pohodě a snažíme se zůstat optimisty. Doufám, že i vy. Buďte v pohodě, nebojte se a nepanikařte,“ uvedl s tím, že si myslel, že jej nemoc jako astmatika zasáhne víc. „Ale zvládl jsem to a vy to taky zvládnete,“ dodal Elba.

V závěru videa poděkoval lékařům, sestrám a všem zdravotníkům. „Jste úžasní a mělo by to být plně oceněno.“ ■