Klobouk dolů: Herečka Michaela Dolinová šla i v době pandemie darovat krev

Michaela Dolinová na trasfuzním oddělení Foto: facebook M. Dolinové

I když zdravotní sestru pouze hrála v seriálu Ordinace v růžové zahradě, k této profesi má herečka Michaela Dolinová (56) vztah stále a to nejen tím, že je jednou ze známých osobností, které podporují soutěže o nejlepší a nejsympatičtější z nich, Batist Nej sestřička.

"Letos by to neměla vyhrát jen jedna z nich, smekám pomyslný klobouček přede všemi, které jsou během pandemie koronaviru v první linii," míní herečka. České zdravotnictví podporuje nejen slovy, ale i reálně. Nebála se ani toho, aby šla před pár dny darovat krev na transfuzní oddělení Thomayerovy nemocnice.

"Tak už nevím, co bych, tak jsem šla dát krev. Dostala jsem v krčské nemocnici čokoládu. Za tři měsíce jdu zase," jen lakonickým statusem odbyla snímek, kde leží na lehátku po odběru. Strach z toho, že by mohla něco, konkrétně koronavirus, chytit, si nepřipouští, i když její fanoušci ji nabádají, aby byla opatrná. Kdyby se bál každý, krev pro pacienty, kteří ji nutně potřebují, by brzy došla.

Ostatně, kdyby došlo k nejhoršímu, Míša by mohla sestřičku při odběrech dokonce zastoupit. "V Ordinaci jsem totiž prošla kurzem, abych na obrazovce vypadala reálně, když jako injekce píchám nebo odebírám krev. A musím říct, že bych si na to klidně troufla i teď, i když v reálu jsem to zatím nikdy nepotřebovala," svěřila Super.cz herečka. ■