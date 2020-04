Poslední fotky v prádle před porodem? Modelka, která chce, aby si její dítě vybralo pohlaví samo, se brzy stane maminkou

Iskra Lawrence Profimedia.cz

Plus size modelka se co nevidět stane maminkou. Svého prvního potomka čeká s partnerem Philipem Paynem, s nímž randí teprve 17 měsíců. Těhotenství nebylo plánované, ale i tak se nastávající rodiče miminka už nemohou dočkat.

Začátkem března Iskra oslavila svou „baby shower“, ale pohlaví miminka pár nikomu nesvěřil. Na sociálních sítích nedávno vysvětlila, že nechtěla sdílet něco tak osobního, což by nebylo ničím zvláštní, kdyby nedodala, že výběr pohlaví nechá raději na dítěti samotném. Uvidíme, jestli si to po porodu rozmyslí, nebo miminku raději vybere genderově neutrální jméno. Ostatně porodit by mohla každým dnem. ■