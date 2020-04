Yvona Maléřová Foto: archiv Y. Maléřové

Yvona Maléřová stejně jako její mladší sestra Simona Krainová (47) nepřestává na své postavě pracovat ani v době karantény. I když nemůže chodit do fitness centra, cvičí doma, kde si udělala malou tělocvičnu. A stejně jako Krainová vyráží běhat do přírody.

"Moje domácí minifitko. Není to žádná hitparáda, ale na pár cviků před během to úplně stačí. My jsme v těch panelácích holt chudáci. Ale zase toho nemusíme tolik uklízet. Já si těch sto dřepů už dala," napsala k snímku, kde pózuje jen v kalhotkách a sportovní podprsence Yvona.

Simonina starší sestra má dokonalé tělo, což dokazovaly i snímky z dovolené na Zanzibaru, kde celá rodina byla na začátku roku. A rozhodně neplánuje přibrat i v době, kdy je dokopat se k cvičení pro všechny náročnější. ■