Co jí dodává energii a dobrou náladu? Eva Čerešňáková se v karanténě věnuje zahrádce, ale i modlitbám

Modelka ráda relaxuje venku v přírodě. Super.cz

Nelehké období mnohdy vynuceného volna se snaží každý využít po svém a co nejlépe. Modelka a moderátorka Eva Čerešňáková (33) se s námi podělila o to, co dělá během karantény ona a co ji nejvíce nabíjí dobrou náladou.