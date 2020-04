Heidi Klum je spokojená sama se sebou: Kdybych nebyla, tak to změním. Žiju, jak chci, říká modelka

Heidi Klum Profimedia.cz

Heidi Klum (46) je šťastná jako nikdy. Po téměř třiceti letech v modelingu si hvězda přehlídkových mol může dělat, co chce, a to i co se týče stravování. „Na začátku kariéry jsem musela být ohledně jídla trochu víc disciplinovaná,“ prozradila v rozhovoru pro Red Magazine. „Teď jsem na to už zvyklá, navíc je spousta možností, stačí si jen vybrat tu správnou. Už s jídlem nemám potíže,“ doplnila modelka.

Přiznala také, že je konečně šťastná a spokojená sama se sebou. „Jsem spokojená s tím, kdo jsem, a jaká jsem. Kdybych nebyla, tak to změním. Oblékám, co chci, a žiju, jak chci,“ doplnila Heidi, která se v loňském roce provdala za hudebníka Toma Kaulitze.

S novým, o 16 let mladším mužem prý konečně našla štěstí. Heidi byla v minulosti devět let vdaná za zpěváka Seala, s nímž má tři děti, syny Henryho (15) a Johana (13) a dceru Lou (10). Seal také adoptoval modelčinu dceru Helene (16), kterou má z předchozího vztahu. Se Sealem se rozvedli v roce 2014.

„Snažíme se spolu vycházet, jak to jde. Víte, vždycky je důvod, proč jste se s někým rozešli. Není to všechno jenom růžové. Prostě není. Někdy je to pěkně těžké a musíte se domluvit jako rodina. Někdy je to zase jako nic. Tak to prostě chodí,“ popsala, jak vychází se svým ex.

Heidi minulý týden oznámila, že nemá koronavirus, výsledky testů, na které čekala izolovaná od manžela, dopadly negativně. ■