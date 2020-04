Zprávy z Londýna: Zpěvačka Jana Kirschner popsala, jak to teď u nich vypadá

Jana Kirschner a Vojtěch Dyk - Na okamih Video: BrainZone

„Momentálně jsme teprve ve druhém týdnu karantény. Snažíme se mít každodenní rituály, ráno společné cvičení, potom škola. Já učím mladší dceru a můj muž (muzikant Eddie Stevens - pozn.) starší. Je toho poměrně dost, ale snažíme se to odlehčit různými kreativními hrami. Potom vaříme ‚školní oběd‘. Procházka v parku, máme rodinné filmové večery. Pečeme, vaříme, hrajeme hudbu a déle spíme,“ uvedla.

Celý Londýn teď dle Janiných slov ztichl, lidé se ale snaží najít alternativní možnosti, jak spolu komunikovat. „Jsme propojení různými whatsapp skupinami se sousedy, v případě, že někdo potřebuje nákup nebo pomoc. Lidé si navzájem pomáhají,“ popsala Kirschner a dodala: „Vážíme si práce všech, kteří riskují životy kvůli tomu, abychom měli to, co každodenně potřebujeme. Buďme na sebe milejší. Funguje to. Jsme v tom spolu. Zvládneme to spolu.“

Ještě předtím, než vypukla koronavirová pandemie, stihla Jana natočit a vydat novou píseň a klip Na okamih. Vznikla ve spolupráci s Vojtou Dykem.

„Původně jsem měla s touto písničkou jiné plány, chtěli jsme ji vydat před Vánoci. Nebyl ovšem čas se zastavit a dokončit ji. Jako by jí to nebylo souzené,“ uvedla Kirschner. Píseň vyšla 20. března. „V posledních dnech mám pocit, že lidé zoufale potřebují slyšet něco pozitivního, alespoň kousek dobré zprávy. Doufám, že se nám to podařilo a toto bude ta dobrá zpráva i pro všechny muzikanty, kteří, podobně jako mnozí jiní umělci, jsou závislí od živých vystoupení a koncertů a netuší, co s nimi bude. Musíme ale spojit síly a tvořit,“ vyzývá kolegy.

Sama pracuje na nové desce, která by měla vyjít ještě letos. „Je ale možné, že všechno bude nakonec jinak, dnes to nikdo z nás nedokáže odhadnout. Kromě toho bych ráda rozvíjela projekt ‚Na okamih‘ i s dalšími umělci. Je možné, že z toho nakonec vznikne něco většího, o tom se ale můžeme pobavit až na podzim,” doplňuje zpěvačka. ■