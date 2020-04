Vojta Bernatský běhal po baráku. Video: archiv V. Bernatského

Plánované půlmaratony a maratony jsou odloženy, a tak aspoň reagoval na jednu z výzev, které kolují po sociálních sítích. Zaběhnout si doma jeden kilometr! A jak je vidět, i to mu za vydatného fandění ratolestí šlo jako po másle.

„Přišlo mi to jako fajn výzva, a tak jsem ji přijal. Zaběhnout kilometr doma v bytě, nebo tedy v našem případě v baráku. Měl jsem skvělý podpůrný tým dceru Elišku a syna Matyáše. Dostal jsem od nic v cíli i pohár,“ řekl Super.cz Bernatský, který si úkol ztížil běháním do schodů. „Ty schody mi daly zabrat,“ smál se.

Bernatský začal s běháním před sedmi lety. „Je to závislost. Čištění myšlenek a odbourání stresu. Navíc běžecká komunita – to je velmi příjemné prostředí plné skvělých lidí, kteří si navzájem fandí a podporují se. Mrzí mě, že musím oželet některé závody, ale o to více si to užijeme třeba na podzim nebo příští rok. Teď běhám doma, a navíc se mnou dost cvičí v karanténě naše děti, takže na pražský půlmaraton budu ve formě,“ neztrácí optimismus věčně rozesmátý moderátor. ■