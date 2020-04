Jitka Boho už se chystá na plavkovou sezónu: V modelu se zvířecím vzorem předvedla sexy figuru

Boho se předvedla v plavkách. Foto: Instagram J. Boho

„Tak kam letos na dovolenou? Asi všichni vnímáme, že letošní léto bude hodně jiné. Ale co, bude takové, jaké si ho uděláme,“ řekla Jitka a zvěčnila se ve svých nových plavkách se zvířecím vzorem, které jí neuvěřitelně sluší a s řadou jejích tetování se skvěle doplňují.

„Třeba já se chystám na safari do Afriky. A co na tom, že to bude po moravsku,“ dodala Boho a narážela na to, že se bude koupat nejspíš někde u rybníka. Česká Miss 2010 se v poslední době může chlubit figurou, kterou neměla ani během soutěže krásy a z fleku by strčila do kapsy i mladší kolegyně. ■