Manželka mu podstrojuje, on vymýšlí hry pro děti: Takhle tráví karanténu známý český zpěvák

Pozdrav od rodiny Michaela Foreta

„Doufám, že jste zdraví, veselí a udržujete si pozitivní myšlení, protože to, myslím si, je jediný, co nás teď může držet, abychom to všechno přečkali. Karanténu trávím asi jako vy, se svojí rodinou. Děláme různé aktivity, vymýšlíme si malé velké radosti, já tomu říkám, že věnujeme pozornost tichým myšlenkám, to je hrozně fajn, osvobozující. A máme také ojedinělou možnost se víc sbližovat, sjednocovat, což je taky fajn,“ říká Foret. Ve videu nezapomněl poděkovat své ženě Elišce za to, jak se o ně stará.

Zdravici využil i k poděkování lidem, kteří s pandemií koronaviru bojují tzv. v první linii. „Chtěl bych za sebe jako občana České republiky, za otce a manžela poděkovat těm, bez kterých by to teď vůbec nešlo: lékařům, zdravotníkům, ale také prodavačům, dobrovolníkům, kteří třeba pomáhají seniorům, lidem, kteří šijí roušky. Jste skvělí, děkuju vám všem,“ vzkázal Foret. Na to, jak vypadá den v karanténě jeho čtyřčlenné rodiny, se podívejte ve videu. ■