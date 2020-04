Karanténa jí svědčí: Vlastina Svátková změnila barvu vlasů a ukázala tělo jen ve sportovní podprsence

Vlastina Svátková vypadá skvěle. Foto: instagram V. Svátkové

"Potřebuju vrtat. A tmelit. Tmelit rodinu. Teda stmelit rodinu," napsala k jednomu ze svých instagramových statusů, kde popisuje svůj život v karanténě, kdy se mj. pustila i do oprav v domácnosti a jako spousta žen i do třídění a uklízení ve skříních i v duši.

Že se doma rozhodně neválí, je vidět i na snímku, který mezi jinými publikovala. Herečka se vyfotila ve sportovní podprsence a legínách, a je neuvěřitelné, jaké má po třech dětech pevné bříško. Postavu jí ostatně sledující také chválí stejně jako novou barvu vlasů. Z blondýnky je hnědovláska.

Našla se samozřejmě i rýpalka, která poznamenala, že když jsou teď zavřená kadeřnictví, budou Vlastině brzy vidět odrosty. "Je to přeliv a moje vlastní barva je taková ta tmavá blond, myší, takže až by hnědá nějak zásadně odrůstala, blond to jistí," nenechala se rozhodit Vlastina.

Herečka také odpovídala na množství dotazů, jak se udržuje fit a co by jim doporučovala. "Co víc teď potřebujeme, než být zdraví? Kvalitní vitaminy, očistu, postarat se o imunitu a psychiku?

Všichni jsme si už přečetli nebo víme, že proti virům funguje vitamín C (1000 až 3000mg denně rozdělit do několika dávek), pak vitamín D3, hořčík, zinek a selen. Já beru ještě tekutý chlorofyl, který chutná i dětem," poradila. ■