Test otcovství by byl zbytečný. Syn Vignerové a Kolečka je celý tatínek

Je to celý tatínek. Foto: Instagram A. Vignerové

Hned po porodu hrdě ukázala své dítě. Aneta Vignerová (32) nepatří do skupiny maminek, které by podobu svého potomka úzkostlivě chránily a měly potřebu čekat na to, až bude jejich ratolest dostatečně stará na to, aby si sama rozhodla, jestli chce být medializována. Kolem měsíčního syna Jiřího se teď točí celý její svět.