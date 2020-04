Když nemaká za kasou, cvičí doma: V tomhle sexy modelu odhalujícím vnady si Bára Mottlová dává do těla

Bára cvičí téměř každý den. Foto: instagram B.Mottlové

V tomhle úboru by s ní chtěl cvičit snad každý. Bára Mottlová (33) patří mezi fanoušky bikram jógy, na kterou chodí i několikrát týdně. S pravidelnými lekcemi má ale nyní herečka utrum. Tak si je snaží nahradit alespoň doma.

Skoro každý den se nasouká do elasťáků, oblékne sportovní podprsenku a vrhne se na protahování. Před jedním takovým cvičením se sexy blondýnka také vyfotila a předvedla se svým bujným dekoltem, který tentokrát zaujal víc než její úsměv. „Co je doma, to se počítá. Když budu každý den cvičit, vynulují se i tím ty čokoládky a tak?“ zavtipkovala Bára.

„Vážně nechápu, jak se v karanténě může někdo nudit. Ledaže je lenoch lenošivá. Konečně mám čas na domácí jógu, knížky, pro sebe, pro pejska Chica, úklid, vyřazení šatníku. Uff!!“ prozradila Bára, která cvičí doma také se svým přítelem, Mužem roku 2016 Josefem Kůrkou. Že by se tak po karanténě nevešli do ničeho, co mají v šatníku, se tak určitě bát nemusí.

A když zrovna herečka není doma, maká za kasou v supermarketu, aby si vydělala na živobytí. Jako herečka totiž přišla ze dne na den o práci. ■