Lizzo Profimedia.cz

O tom, že má zpěvačka Lizzo (31) ráda své prostorově výraznější křivky, není pochyb. Dokazuje to téměř každým snímkem, který sama uveřejní.

Zpěvačka se také izoluje od světa, ale to rozhodně neznamená, že by přestala přidávat snímky, které těší hlavně milovníky plných tvarů. Jedním z nich se pochlubila teď a znovu tím dává najevo svůj postoj ke svému zevnějšku. Miluje se takovou, jaká je.

Na snímku se Lizzo dívá do zrcadla a na svého fotografa vystrkuje své objemné pozadí jen v tangách. Někoho to bude pohoršovat a jiný si řekne, že má odvahu a ta by se měla ocenit.

Aby se ovšem zpěvačka vyhnula nenávistným poznámkám, vypnula pod fotkami komentáře, a i tak získala přes 750 tisíc lajků. Jen se sami podívejte do galerie, jak moc otevřená je tahle umělkyně světu. ■