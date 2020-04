Rihanna prozradila, kdy a kolik chce mít dětí: Klidně to zvládnu i sama, nechala se slyšet zpěvačka

Rihanna Profimedia.cz

Pro magazín otevřela téma mateřství a nechala se slyšet, že by v příštích deseti letech měla ráda tři až čtyři potomky. A to bez ohledu na to, jestli pro ně bude mít tatínka. „Jestli bych to zvládla sama? To víte, že jo,“ zdůraznila a pokračovala.

„Mám pocit, že společnost chce, abychom si mysleli, že je to tak špatně. Snaží se vás ponižovat jako matku, když děti nemají otce. Ale jediné, na čem záleží, je štěstí, o tom je zdravý vztah mezi dítětem a rodičem. Dítě můžete správně vychovat jedině s láskou,“ sdílela svůj názor na mateřství.

Rihanna prý aktuálně intenzivně pracuje na nové muzice, ale přiznala, že i po letech ji její sláva stále znervózňuje. „Být před fotografy nebo v pokoji plném celebrit pro mě stále není normální,“ uvedla s tím, že občas mívá i nepříjemné záchvaty úzkosti.

Rihanna prý v lednu definitivně ukončila vztah se saúdským podnikatelem Hassanem Jameelem. S tím randila tři roky, ale vztah neprožívali veřejně. Od rozchodu byla spojována snad s každým mužem, s nímž se objevila, ale Rihanna si své soukromí bedlivě střeží. I kdyby tedy v jejím životě byla nová láska, jen tak se s ní světu nejspíš nesvěří. ■