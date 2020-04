Jan Kuželka Herminapress

Koronavirovou divadelní přestávku pojal herec po svém. Z pražského bytu se odstěhoval na chalupu a karanténu tráví prací na zahradě a odzimováním chalupy. Využívá tak jarní počasí a utužuje zdraví na čerstvém vzduchu.

„Zahradničení se nebráním, ale zahradu mám nejraději, když dozrají hrušky a jablka. Nechávám je vypálit a pak mám medicíny na litry. Něco vždycky rozdám, něco vypiju, něco uložím na horší časy. Ale žádnou jsem ještě nezakopal, jak se to dělává. Mám strach, že bych ten poklad pak nenašel,“ smál se věčně dobře naladěný herec.

Jako spousta jiných herců a zpěváků ani Jan Kuželka nemá v tuto chvíli do čeho „píchnout“. „Ze všeho sešlo. Měl jsem třeba točit film v Kutné Hoře nebo od dubna do června jsme vždycky o víkendu měli hrát v Brně krásné muzikály Kleopatru, Tři mušketýry či dojemnou Angeliku,“ prozradil Kuželka s tím, že mu nyní nezbývá nic jiného, než aby si oživoval texty.

Na Jana Kuželku nezapomínají ani zahraniční producenti. „Psala mi na chalupu moje zahraniční agentka, abych poslal aktuální fotky, prý se něco chystá. Ale i cizí produkce se zastavily,“ řekl herec, jenž je schopen svoji roli odehrát v několika světových jazycích.

Problémy má akorát s francouzštinou. „Hrál jsem v Bídnících s Gérardem Depardieu a Johnem Malkovichem. To jsem francouzštinu opravdu dřel. Dokonce jsem jezdil za Malkovichem na hotel a zkoušeli jsme. Text jsem si také vložil do šuplíku stolu, za kterým jsem hrál. Problém byl, že pak přesvítili scénu a já do té zásuvky na text neviděl. Ale dobře to dopadlo,“ vzpomínal herec, který doufá, že koronavirová epidemie brzy pomine a vše se vrátí do normálních kolejí. ■