Hubnutí vám půjde snadno i doma. Tahle jídla vám pomohou

Snadné triky s bílkovinami a sacharidy

Je možné, že jste už mnohokrát četli o tom, jak ketodieta funguje, ale i přesto máte obavy, zda bude fungovat právě na vás. Jestli vám jídla budou chutnat, jestli zvládnete projít hubnutím bez ztráty kytičky a možná se bojíte strašáka jménem jojo efekt. Ani k jednomu ale není důvod. Jakmile svůj jídelníček pomocí široké nabídky nízkosacharidových potravin upravíte, bude trvat jen pár dní, než se vaše tělo přepne do spalovacího režimu a vaše nadbytečná kila začnou pomalu mizet. Každý den si dopřejete spoustu zeleniny, zdravé tuky, dostatečný spánek i pitný režim a na všechny pochybnosti můžete zapomenout. Tak snadné to je. Když ale přece jen budete potřebovat pomocnou ruku, jak ve výběru jídel vhodných pro ketodietu, nebo pro psychickou podporu, výživová poradna perfektně funguje i online. Do 5. 4. 2020 navíc můžete využít 15% slevu s kódem KETO15.