Zamilovaně vrkají i v rouškách: Pavel Callta a jeho krásná brunetka rozněžnili fanoušky

Poznali byste v rouškách Pavla Calltu a herečku Sabinu Rojkovou? Foto: Instagram S. Rojkové

Umělecký pár Sabina Rojková a Pavel Callta mají na sebe kvůli nouzovému stavu víc času, který by jinak v nabitých diářích nenašli. Sabina v běžném životě tráví večery v divadle, Pavel jako zpěvák koncertuje a pravděpodobně by se v této době pomalu začínal připravovat na letní festivaly a nadcházející akce.

Po vzoru ostatních si Pavel a Sabina udělali fotku s rouškou na obličeji, později ještě jednu bez ní, aby byly poznat jejich tváře, a také, aby se mohli na své fanoušky pořádně usmát a udělat jim radost. A to se povedlo. „Moc vám to sluší, sladký pár. Láska je láska," objevuje se v komentářích pod fotkou. „Jste nejkrásnější pár na světě. Přeju vám, ať vám to spolu dlouho vydrží,“ rozněžňuje se fanynka.

Sabina a Pavel oficiálně svůj vztah potvrdili začátkem letošního roku. Fanoušci ale měli o jejich sympatiích jasno dávno předtím - když Pavlovi vyšel videoklip k písni Ať se stane cokoliv, ve kterém měla Sabina roli. Přestože v klipu si na partnery jen zahráli, každému bylo na první pohled jasné, že tihle dva se k sobě nejen hodí, ale mají k sobě opravdu blízko, což se měsíc po zveřejnění videoklipu také potvrdilo. ■