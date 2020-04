Claudia Schiffer (49) promluvila o slávě, šikaně v módním průmyslu a stárnutí: Mladým modelkám nezávidím

Claudia Schiffer Profimedia.cz

Německá kráska se vepsala do dějin světového modelingu v 90. letech a rychle se stala obletovanou celebritou. „Bylo to šílené, jako bych byla rocková hvězda,“ popsala slávu. „Nedostala jsem se k autu, aniž by mi udělali cestu, lidé se k nám snažili dostat za každou cenu a vyfotit se s námi,“ zavzpomínala s tím, že ona i její neméně slavné kolegyně musely mít všude bodyguardy.

Dále svěřila, že jí během přehlídek často mizelo spodní prádlo. „Když jsem se vrátila z mola do šatny, všechno bylo pryč...podprsenka...kalhotky, všechno.“

Slávy si tedy Claudia užila víc než dost a je prý připravená předat pomyslné modelingové žezlo mladším generacím.

„V průběhu kariéry jsem sklidila hodně komplimentů, ale pak se něco přehoupne a máte toho dost. Nemusí vám celý život říkat, jak jste krásná. Jsou to hezké vzpomínky, ale pak přijde nová generace a vy jí to přenecháte,“ přiznala s tím, že dnešním modelkám jejich mládí nezávidí.

Nastínila také, jak se stala svědkem toho, že ředitelé módních domů nepěkně zneužívali svých postavení. „Nebylo to v sexuálním slova smyslu, byla to spíš šikana a zneužívání moci. Nebo požadavky, které nebyly nutné. Všimla jsem si toho a rozhodla se, že s takovými lidmi už nechci pracovat. A nikdy jsem znovu nepracovala,“ přiznala, i když konkrétní značky nebo osoby nejmenovala.

„Všichni nejsou dobrými lidmi, ale dělají dobré fotky, a tak uděláte kompromis. To je prostě život,“ doplnila Claudia, která samu sebe popisuje jako plachou a stydlivou. I když z jejích snímků nic takového není patrné. ■