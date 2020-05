V tomto zjevu byste jen těžko poznali nádhernou Češku, kterou jednu dobu obdivoval celý svět

Pavlína Pořízková si ze sebe umí udělat legraci. Foto: Instagram P. Pořízkové

Při jednom ze svých uklízecích manévrů zapomněla, že má umyté vlasy a skončila s pořádným rozcuchem na hlavě. „Přesně tohle se stane, když si umyjete vlasy šamponem vašeho syna ve studené vodě, pak je zabalíte do turbanu a zapomenete na ně při vytírání skříní. Že by to byl nový módní výstřele?. Jako bychom se vrátili zpátky do osmdesátých let, viďte?“ komentovala fotku s humorem sobě vlastním Pavlína, která nemá problém zveřejnit na Instagramu snímek vlastní tváře bez líčidel.

Své vlasy si modelka zjevně neupravila do slušivějšího tvaru a nechala je uschnout. Tím dílo zkázy završila. „A tohle se stane, když umyjete vlasy synovým šampónem, stočíte si je do drdolu na pět dní, zatímco uklízíte, vaříte a zahradničíte, a pak si je rozmotáte. Kdo máte nápad, jak si poradit s tímto účesem, tak sem s ním,“ komentovala další fotku, kde její vlasy připomínají část kostýmu čarodějnice.

Z dalších příspěvků je zřejmé, že se jí problém s vlasy ale přece jen podařilo vyřešit. ■