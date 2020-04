Táňa Makarenko a Zdeněk Bahenský se rozešli. Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová a Instagram T. Makarenko

Šéfka soutěže Miss Czech Republic a modelka Táňa Makarenko (30) už netvoří pár s hokejistou Zdeňkem Bahenským. Vydrželi spolu skoro devět let. Ale jejich lásce zazvonil zvonec a nekonal se pohádkový konec.

Ještě loni si Táňa pochvalovala, jakého má doma skvělého chlapa. „Čeká nás toho ještě hodně a s klidným srdcem říkám, že se na to těším, jelikož neexistuje lepšího přítele, parťáka a kamaráda v jednom. Nikdy mě nepodrazil, nikdy mě nezradil, nikdy se neotočil ke mně zády. Je to on, mého srdce šampión,“ pochvalovala si partnera po osmi letech vztahu Makarenko.

Taťána Makarenko na poslední společenské akci s přítelem

Super.cz

Teď je ale všechno jinak. „Náš vztah ale neměl z dlouhodobého hlediska perspektivu a každý jsme se vyvinuli jiným směrem,“ přiznala Makarenko s tím, že život jde dál. Jaký to byl krásný pár, si připomeňte v galerii. ■