Po návratu z Kuby může na svoji profesi v karanténě zapomenout: Z houslistky je pekařka, učitelka a zahradnice

Markéta Muzikářová místo hraní na housle mj. peče. Foto: instagram M. Muzikářové

Už na konci minulého týdne se houslistka Markéta Muzikářová vrátila z dovolené z Kuby , kde byla s manželem a do poslední chvíle se bála, zda letadlo opravdu poletí a dostane domů za svými dvěma dětmi.

I když v té době ještě nebyla povinná karanténa pro občany vracející se z této oblasti, Markéta si u babičky a dědečka jen rychle vyzvedla děti a s rodinou je doma. "Poslední čtyři dny na Kubě to bylo úplně šílené psycho, jestli nám ten let poletí, četla jsem pořád zprávy ze světa a panikařila. O to radši jsem byla, když všechno dobře dopadlo," svěřila nám.

"Sedíme doma a na zahradě, maximálně vylezeme za humna na pole. Tady nikdo nechodí. Ale už jsem po deseti dnech hospodyňka, skoro na vdávání," smála se Markéta, která se doma s dětmi rozhodně zabaví. Staršímu synovi pomáhá při učení, mladší dceři o víkendu poprvé sama upekla narozeninový dort a pustila se i do zahrady. ■